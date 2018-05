37 ans après sa mort, Bob Marley est toujours célébré partout sur les 5 continents. Les œuvres de la légende jamaïcaine du reggae restent encore vivantes. « One Love », « No woman no cry », « Three little birds », « Get up, stand up », « Redemption song », « Everything’s gonna be alright », « Could you be loved », … sont toujours fredonnés par les fans dans le monde entier.

Le monde entier lui rend hommage ce 11 mai 2018, comme d’habitude chaque année.

Le Marley d’or en direct sur la RTB à partir de 21H30

Au Burkina, l’une des activités commémoratives est la cérémonie de distinction du « Marley d’or » de l’artiste Madess ce 11 mai à 21H30 au SIAO. Cette année, l’évènement sera retransmis en direct sur la Télévision du Burkina, juste après le Magazine des sports.

Les 3 nominés pour le trophée le plus convoité sont Almamy KJ, Big Desal et Sana Bob pour la succession de Almamy KJ, Marley d’or 2017.

Les nommés par catégorie

MARLEY D’OR

-Almamy KJ

-Big Desal

-Sana Bob

2. MARLEY DE LA RÉVÉLATION

-King Faya

-Le Muk

-Rastva

3. MARLEY DU MEILLEUR CLIP VIDÉO

-Onasis

-Ras To Diez

-Sana Bob

4. MARLEY DU MEILLEUR SPECTACLE

-Big Desal

-Iron Bender

-Petit Docteur

5. MARLEY DU PUBLIC

-Almamy KJ

-Big Desal

-Sana Bob

La soirée verra la participation de grands noms du reggae d’ici et d’ailleurs dont Koko Dembélé du Mali, Ismaël Issac et Solo Jah Gunt de la Côte d’Ivoire et Oscibi Johan du Burkina.