(Bobo-Dioulasso, 27 mai 2018). Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré est arrivé en milieu de matinée ce dimanche à Bobo-Dioulasso pour présider la finale de la 32e édition de la Coupe du Faso qui se joue cette-après midi au Stade omnisport Général Aboubacar Sangoulé Lamizana.

Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, des membres du gouvernement, le gouverneur des Hauts-Bassins, le président de la Fédération burkinabè de football ainsi que de nombreux corps constitués de la région. Des représentants de clubs sportifs locaux et de nombreux jeunes et femmes sont également venus souhaiter la bienvenue au chef de l’Etat à Bobo-Dioulasso.

La finale de l’édition 2018 de la Coupe du Faso oppose l’Association sportive des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB) à Salimata et Tasseré Football Club (Salitas FC).

