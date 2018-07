L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature a effectué la sortie de promotion 2017-2018 ce 19 juillet 2018 à Ouagadougou. Plus de 1000 nouveaux agents, de cette promotion baptisée « leadership et innovation » vont bientôt renforcer l’administration publique.

Ils sont au total 1025 énarques des cycles A, B, et C qui ont reçu leur parchemin de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature, ce 19 juillet 2018.

« Vous avez devant vous des soldats tous engagés à servir avec loyauté, dévouement et prête à faire preuve de leadership et d’esprit d’initiative », a déclaré le délégué général des stagiaires, Sékou Cissé.

Ils disent être aptes à servir avec abnégation l’administration burkinabè à l’image de ce qu’ils ont appris au cours de leur formation. L’Attachée de direction, Adèle Nanema, s’engage, avec ses promotionnaires, « dès à présent à mettre ces valeurs en pratique ». Elle rassure également leurs « supérieurs hiérarchiques» qu’ils « seront à la hauteur des taches… confiées ».

L’ENAM bientôt en restructuration!

Au cours de la cérémonie, le Directeur général de la prestigieuse école, Dr Awalou Ouédraogo a annoncé la restructuration de l’ENAM en vue d’atteindre ses résultats afin de « faire de cet établissement un centre d’excellence et d’innovation » pour que les « énarques soient bien formés ».

À ce titre, « dès l’année académique prochaine, nous allons remettre à plat tous les programmes et les filières et redéfinir les curricula pour une formation expérientielle tournée vers l’acquisition de la compétence et du leadership », a souligné Dr Ouédraogo.

La cérémonie, placée sous le thème « l’Enarque au cœur de la performance de l’administration publique : dévouement et leadership » a été présidée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Le chef du gouvernement a félicité le travail qu’abat l’ENAM dans la formation des cadres de l’administration et des magistrats.

Il a exprimé toute sa fierté à cette cuvée pour avoir fait le serment du don de soi, l’intérêt général, le sacrifice pour la patrie. Et pour lui, « on ne peut pas bâtir une grande nation sans que ces valeurs ne soient encrées en chacun de nous ».

Aussi, a-t-il promis au Directeur général de lui prêter main forte dans l’accomplissement de ses missions. « Nous travaillerons l’année prochaine à renforcer les capacités de l’ENAM, mais aussi à résoudre tous ses difficultés », a soutenu le Premier Ministre Thiéba.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah