Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré quitte Ouagadougou cet après-midi pour Yamoussoukro où il prendra part, à la tête d’une importante délégation, à la septième Conférence au Sommet des chefs d’Etat du Traité d’Amitié et de Coopération entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Le président du Faso et son homologue ivoirien examineront, avec leurs délégations composées des chefs de gouvernement, de ministres et d’experts, l’état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 7ème Conférence au Sommet du TAC.

Entre autres sujets à l’ordre du jour de cette conférence, la construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu’à Tambao, l’approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures à partir de la Côte d’Ivoire, la facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la mise en

place du Fonds pour la jeunesse et de celui dédié à la femme et à la jeune fille.

Ce 7ème Sommet du TAC sera marqué, entre autres, par la remise des fonds aux jeunes lauréats des concours qui ont été lancés de part et d’autre. Les fonds sont dotés d’une enveloppe de 200 millions de FCFA, soit 100 millions pour chaque pays. L’agenda de cette session du TAC comprend également la

tenue du premier forum des hommes d’affaires ivoiriens et burkinabè.

Les travaux de la septième édition du TAC se déroulent en trois étapes :

– la réunion des experts, tenue les 23 et 24 juillet 2018 autour des points

inscrits à l’ordre du jour de la conférence ;

– le Conseil conjoint de Gouvernement, qui se tient le 26 juillet 2018 et co-présidé par les Premiers ministres, Amadou Gon COULIBALY de la Côte d’Ivoire et Paul Kaba THIEBA du Burkina Faso ;

– la Conférence au Sommet, co-présidée par les Présidents Alassane

OUATTARA et Roch Marc Christian KABORE, se tient le 27 juillet 2018 à Yamoussoukro.

Signé à Ouagadougou le 29 juillet 2008, par les chefs d’Etat des deux pays, le Traité d’Amitié et de Coopération est un symbole de la coopération et de la fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. C’est une véritable instance de décision politique pour l’action commune des deux Gouvernements, qui œuvre au rapprochement des peuples, suscitant des initiatives concrètes et opérationnelles à vocation bilatérale, sous régionale et africaine.

A la tête de l’Etat depuis novembre 2015, le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré s’emploie à promouvoir des relations de partenariat et de coopération, propices au développement de son pays. Il ambitionne également mieux impliquer sa diaspora dans la construction nationale, et celle présente en Côte d’Ivoire est à ce jour la plus importante de par le monde.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso.