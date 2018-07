Radio Burkina a procédé ce vendredi 20 juillet 2018, dans ses studios, au lancement de ses activités de vacances dénommé « City vacances».

« City Vacances » est consacrée aux vacanciers, au monde éducatif et aux universitaires. C’est une émission de divertissement créée par la Radiodiffusion du Burkina pour leur permettent de passer de bonnes vacances.



Au rendez-vous deux tranches de duel entre les animateurs appelés les « Etalons » de 10h à 12h45 et les animatrices appelées « Amazones » de 16h à 18h. Cette émission verra le retour des anciennes gloires du micro ainsi que des artistes.



Il y’aura aussi des chroniques sur la mode, le sport et des faits divers. En plus de City vacances, les auditeurs pourront suivre leurs émissions comme « Vacances Fever », « Antenne vacances » et « Slam en live ».

Pour le premier responsable de la radio nationale Pascal Nadowa Goba, ce réaménagement a pour but de permettre aux auditeurs de se divertir et de passer de belles vacances. Par ailleurs, il invite les auditeurs à se scotcher à la Radio Burkina et Canal arc-en-ciel.

Saratou Cissé