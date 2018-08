Quatre ministres étaient devant la presse pour le 5e point de presse du gouvernement ce jeudi 2 août 2018 à Ouagadougou. Le vote des Burkinabè de l’extérieur, l’octroi des bourses, le bilan des examens scolaires ont été l’objet des échanges.

Pour cette conférence, c’est le vote des Burkinabè de l’extérieur qui a monopolisé les débats. Alors que la question de la non- utilisation de la carte consulaire pour le scrutin de 2020 ne fait pas l’unanimité, le ministre Siméon Sawodogo de l’Administration territoriale et de la décentralisation a laissé entendre que « la carte consulaire biométrique n’existe qu’en Côte d’Ivoire. Pour une question d’équité dit-il « nous devons trouver un document qui n’exclut personne. C’est pourquoi la CNIB a été retenue comme document pour le vote.

Pour le ministre Sawadogo, les bureaux de vote seront installés dans les consulats généraux et les ambassades. « Pour les autres pays où nous n’avons pas de représentation diplomatiques, nous allons entrer en contact avec ces pays pour des dispositions à prendre », a indiqué le ministre.

Le ministre Sawadogo indique qu’il faut au moins 500 Burkinabè régulièrement inscrits dans une représentation diplomatique du Burkina Faso pour y organiser les élections. Pour lui, c’est une première dans l’histoire et il faut relever le défis. Il ajoute que l’ONI a la capacité de produire 5000 CNIB par jour.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de la l’Enseignement ont fait le bilan de l’année scolaire 2017-2018. Pour le ministre Alkassoum Maïga le Burkina a enregistré 96774 candidats au baccalauréat au titre de l’année académique 2017-2018. Le taux de succès est de 40,93%, soit 38178 candidats. En plus des demandes d’inscription venues de l’extérieur, il y a cette année près de 43000 nouveaux bacheliers à loger dans les universités du Burkina.

Pour son collègue Stanislas Ouaro du MENA, 303 807 candidats se sont présentés au BEPC, avec 42,91% de réussite. Trentes un (31) établissements ont réalisé 100% de succès au BEPC, 12 établissements ont enregistré 0% d’admis à cette session avec de faibles effectifs pour la plupart.

En ce qui concerne le certicat d’étude primaire, sur les 239504 candidats, on enregistre 64,77% de succès au CEP cette année. Au total 972 écoles ont enregistré un taux de 100%, 127 écoles ont enregistré un taux de 0% selon le ministre Stanislas Ouaro.

L’octroi des bourses a également resurgi à l’occasion de ce point de presse. Selon le ministre Maïga un rapport sur les bourses a été fait sur la période de 2012 à 2014. Il ressort que le ministre avait le droit d’attribuer des bourses spéciales. L’ASCE/LC a recommandé sa suspension. « Le Conseil des ministres a pris un décret pour tout simplement supprimer cela. Donc aujourd’hui il n’y a plus de bourses spéciales. Moi-même j’ai des enfants qui n’ont pas de bourses. Je paye moi-même les études de mes enfants » dit-il. «J’ai été à l’université de Koudougou, j’ai vu le dernier fils de Norbert Zongo, je lui ai dit, je vais te donner une bourse. La fille qui a défendu les étudiants lors de la visite de Macron à l’université, je l’ai vu et je lui ai dit qu’elle aura une bourse. Il y a des situations comme cela où je peux intervenir. J’ai dit et je vais le faire. Mais moi même j’ai des enfants qui n’ont pas la bourse », a conclu le ministre.

Y. Alain Didier Compaoré