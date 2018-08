Les trois candidats de Koudougou ont tout donné sur la scène de Faso Academy ce 19 août 2018. L’élève infirmier d’Etat, Carlos Avocanh avec 15,33/20 est celui qui s’est bien illustré. Il est suivi de Simon Ouédraogo avec 15/20 et 11,56/20 pour Anne Patricia Lingani. Rien n’est encore joué à cette étape des phases éliminatoires, ce d’autant que seuls les 16 meilleures moyennes seront retenues pour les quarts de finale.

Ils sont trois candidats de la ville de Koudougou qui ont montré leur savoir-faire lors de cette soirée de compétition diffusée à la Télévision du Burkina ce 19 août 2018. Il s’agit de Carlos Avocanh, élève infirmier diplômé d’Etat à l’Ecole nationale de Santé publique (ENSP) de Koudougou, d’origine béninoise, de Anne Patricia Lingani, étudiante en fin de cycle en droit des Affaires et de Simon Ouédraogo alias Duse, élève en classe de 3e.

Sous le regard bien avisé du jury constitué de Damien Thiombiano, d’Elvire Bandé et de Jean Yves Bayala, les candidats ont été appréciés sur des critères spécifiques allant de l’expression vocale, à la présence scénique, en passant par la maîtrise du texte.

Dans l’interprétation du morceau imposé aux garçons et aux dames, « Biiga » de Belaya and the Bafuga, l’élève infirmier diplômé d’Etat a su tirer les marrons du feu à sa 1re sortie. Il a captivé, non seulement le public, mais aussi les membres du jury. Ce qui lui a valu les notes de 7-8-8 sur 10.

La 2e candidate est Anne Patricia Lingani. L’étudiante en Droit des Affaires a jeté son va-tout, mais n’a pas mieux fait que son prédécesseur. Dans l’interprétation de « Biiga », le jury dans son ensemble n’a visiblement pas apprécié sa prestation, puisqu’il y avait discordance entre le texte et la musique. Si fait qu’elle a obtenu les notes 5/6/6.

Simon Ouédraogo, lui, a impressionné le jury tant sur le plan de la maitrise vocale que scénique dans la chanson « Biiga » de Belaya and the Bafuga. L’élève de la classe de 3e s’adjuge de 8, 8 et 7 comme notes.

Pour sa deuxième prestation sur « Weedo » de Floby, Carlos Avocanh monte d’un cran et obtient du jury les notes 8-8-7. Ce qui lui donne une moyenne générale de 15,33/20.

Anna Patricia Lingani, elle, a fait de son mieux dans l’interprétation de la chanson Sibdou de Maria Bissongo. Là, c’est approximativement les mêmes notes de 6-6-5 qu’elle a reçues du jury. Ce qui lui vaut la moyenne de 11,33/20.

Sur sa 2e prestation, sur la chanson de Floby, Simon Ouédraogo maintient le niveau et obtient les notes 7-8-8. Ce qui lui confère une moyenne générale de15/20.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah