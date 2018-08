La première manche éliminatoire de Faso Academy, l’émission de téléréalité de la RTB a été diffusée ce 16 août 2018. Pour le début de la compétition, les trois candidats de Ouagadougou n’ont pas volé très haut. La meilleure de la soirée est Alexia Ouédraogo, avec une moyenne de 13, 66/20. Elle est suivie de Sanoussa Kaboré (12,33) et de Tamar Minoungou (11,33). Ces candidats ne sont pas rassurés de se qualifier pour la suite de la complétion des candidats, car seuls les 16 meilleurs candidats seront retenus pour les quarts de finale.

Les trois candidats de Ouagadougou, Sanoussa Kaboré, Tamar Minoungou et Alexia Ouédraogo, n’ont pas trop convaincu le jury lors de la manche inaugurale diffusée ce 16 août 2018 sur la Télévision du Burkina.

Elvire Bandé, Jean Yves Bayala et Damien Thiombiano ont passé les candidats au scanner de l’expression vocale, la gestion du souffle, le timbre vocal, la présence scénique et la maîtrise du texte…

Le premier candidat à se jeter à l’eau est Sanoussa Kaboré, un jeune entrepreneur de 25 ans. Dans l’interprétation du premier morceau imposé aux hommes et aux dames à savoir « Biiga » de Belaya and the Bafuga le jeune entrepreneur n’a pas excellé. Il a reçu les notes de 6-7-7 sur 10. Pour sa 2e sortie sur « Weedo » de Floby, Sanoussa chute d’un cran et obtient les notes 5-6-6. Ce qui lui confert une moyenne générale de12,33/20.

La 2e candidate est Tamar Minoungou. La jeune élève n’a pas mieux fait que son devancier. Dans l’interprétation de Biiga de Belaya and the Bafuga, le jury n’ a pas trop apprécié. Ce qui lui a vau les notes 6-6-5. En dame c’est la chanson Sibdou de Maria Bisongo qui est donnée à interpréter. Là aussi ce sont les mêmes notes 6-6-5 qui lui été attribuées. Ce qui fait une moyenne de 11,33/20.

Alexia Ouédraogo a été la meilleure de la première manche de FAC’2018. Etudiante en première année d’économie, elle a mieux rendue que ces deux prédécesseurs. Dans la chanson « Biiga » de Belaya and the Bafuga, l’étudiante de 19 ans obtient les notes 7-7 et 7. Dans la chanson « Sibdou » de Mariah Bissongo Alexia même si elle n’a pas mieux fait, a au moins gardé le cap. Elle s’en sort avec 6-7-7 soit une moyenne générale de 13, 66/20.

La prochaine manche de Ouagadougou sera diffusée le dimanche 19 août à 21H.

Y. Alain Didier Compaoré