La manche éliminatoire de Ouahigouya de l’émission de téléréalité de la Télévision du Burkina, « Faso Academy » enregistrée le 14 août dernier au CENASA a été diffusée sur la chaîne nationale, ce jeudi 23 août 2018. Cette manche a mis aux prises 3 candidats. Au bout du compte, Abibougaoti Rodrigue Toundjambou a ravi la vedette avec la note de 14,66. Irfan Ina Tinto suit avec 13/20 et Yassia Sawadogo avec 10,33/20.

C’est Abibougaoti Rodrigue Toundjambou qui s’est distingué à cette manche de Ouahigouya en s’adjugeant la note de 14,66/20 devançant ainsi Irfan Ina Tinto et Yassia Sawadogo.

Sur la 1re partie de la compétition consistant à interprèté « Biiga » de Belaya and the Bafuga, titre imposé aux filles et aux garçons, Yassia Sawadogo a ouvert la manche de la soirée. Sa prestation lui a valu la note de 5/10 décernée par Elvire Bandé et 4/10 par Damien Thiombiano dit Saint Dame, mais il obtient 6/10 de Jean Yves Bayala.

Au 1er passage de Irfan Ina Tinto, celle-ci a écopé de la note de 6/ 10 de la part de Jean Yves Bayala, une note justifiée par les problèmes d’« oreille » relevés par celui-ci. Quant à Damien Thiombiano et Elvire Bandé, ils lui ont respectivement décerné la note de 6 et 7/10.

Abibougaoti Rodrigue Todjambou a su émerveiller le public et le jury par sa belle prestance sur scène. Ce qui lui a permis d’écoper les notes de 8/7/8 du jury.

A son 2e passage pour la chanson « Weedo » de Floby, chanson imposée aux garçons, Yassia Sawadogo n’a pas pu séduire de mieux le jury. Il obtient à cet effet la note de 5/10 octroyée par Elvire Bandé et Saint Dame et bénéficie de la clémence de Jean Yves Bayala avec la note de 6/10, soit une moyenne générale 10, 33/20.

La 2e prestation de Irfan Ina Tinto a pu convaincre le jury à travers l’interprétation de la « Sibdou » de Mariah Bissongo. Et pour cela, les membres du jury lui ont décerné chacun la note 7/10. Elle obtient ainsi la moyenne de 13/20.

Quant à la vedette du jour, le candidat Toundjambou a charmé le jury qui n’a eu d’autre choix que lui accordé chacun la note de 7/10. Ce qui lui confère une moyenne générale de 14,66/20.

A préciser qu’après les manches éliminatoires, seules les 16 candidats retenus sur la base de la meilleure moyenne rejoindront Ouagadougou pour les quarts de finales.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah