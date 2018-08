C’est parti pour votre émission de divertissement Faso Academy, édition 2018. Rendez-vous ce soir à 21h au CENASA pour le lancement qui sera diffusé en direct sur votre petit écran et les réseaux sociaux.

Faso Academy cumule à elle seule 50 millions de téléspectateurs. Annonceurs, la RTB a réservé pour vous des formules de sponsoring et des plages stratégiques.

Profitez de cette opportunité unique pour accroître votre chiffre d’affaires et vous positionner sur votre segment de marché.

Pour toutes informations et réservations, appelez le 00226 63 39 44 44, 76 54 59 19 et 78 73 59 39.