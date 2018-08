Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland Pierre BEOUINDE a reçu cet après midi du 3 Août 2018, Chériff Adams SAWADOGO, pour lui exprimer « toute la reconnaissance de la ville de Ouagadougou ». En rappel le « héros » s’est jeté dans le barrage de Tanghin pour sauver une dame. La conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule, a fini sa course au fond du barrage. Et c’est le « Gassama National » Chériff Adams SAWADOGO qui a pu extraire la victime de sa voiture du fond des eaux et la transporter à la nage, jusqu’au rivage.

« Je suis vraiment heureux de vous recevoir, à l’hôtel de Ville et je suis surtout fier que la Ville de Ouagadougou vous compte parmi ses citoyens. Avant que des voix plus autorisées ne vous félicitent pour votre courage, permettez-moi de vous exprimer la reconnaissance infinie de tous les Ouagalais et de toutes les Ouagalaises pour l’acte héroïque que vous avez réalisé en risquant votre propre vie pour sauver celle d’une inconnue.

Par votre bravoure, et surtout par votre esprit de sacrifice, vous avez rappelé, à tous, les valeurs fondamentales que nos ancêtres nous ont léguées en héritage : vivre ensemble, les uns pour les autres. Votre héroïsme est une leçon d’humanité, de citoyenneté bienveillante et de civisme qui restera gravée a jamais dans les annales de la Ville de Ouagadougou.

Aussi, il me plait de vous annoncer que je ferai en sorte que la plus haute distinction de la Ville de Ouagadougou puisse vous être décernée…. Ma pensée va également a cette dame qui a préféré se jeter a l’eau lorsqu’elle a constaté que sa voiture était endommagée plutôt que d’écraser de nombreux innocents sur la voie. » Armand Roland Pierre BEOUINDE, maire de la ville de Ouagadougou