Les athlètes et voshings Burkinabè étaient à l’honneur ce mardi 7 août au ministère des Sports et des Loisirs. Ils ont été reçu par le ministre Daouda Azoupiou après les médailles engrangées au Championnat d’Afrique d’athlétisme seniors Asaba 2018 (Nigeria) et à la Coupe du monde du Vovinam Vièt-Vo-Dao en Belgique.

Du jamais vu pour une participation à une coupe du monde! Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître pour les Étalons Voshings qui ont participé à la 5e édition de la Coupe du monde du Vovinam Vièt-Vo-Dao, en Belgique le mois dernier. En tout, 15 médailles dont 7 en Or, 2 en Argent et 6 en Bronze ont été décrochées par les voshings Burkinabè. Ce qui fait du Burkina le 3e pays sur les 14 pays qui ont pris part à cette coupe du monde. Pourtant, le Burkina a participé avec seulement 15 Voshings.

Pour le DTN du Vovinam Vièt-Vo-Dao, Moussa Nassouri, l’une des meilleures prestations du Burkina a été réalisée par l’équipe jeune qui dit-il « a ébloui le public et le jury dans le concours des combats imaginaires par équipe« .

Dans la salle de conférence du MSL, les voshings n’étaient pas les seuls à recevoir les félicitations et les encouragements du ministre Azoupiou. Il y a avait aussi leurs camarades de l’athlétisme. Ils étaient à Asaba au Nigeria où se tenait le Championnat d’Afrique d’athlétisme senior. La moisson même s’elle n’était pas à la hauteur de celle récoltée en Belgique par les Voshings est à saluer. A Asaba, le Ditanyé a aussi retenti à travers Hugues Fabrice Zango. Il a décroché l’or au triple saut avec un bond de 7m11 et bat du coup le record national de la discipline. Une autre athlète et non des moindres qui a donné au pays deux médailles d’argent, c’est Marthe Yasmine Koala en saut en longueur et en heptathlon. Ce qui fait un total de 3 médailles, une en or et deux en argent . Le Burkina se classe ainsi 10e sur les 52 pays participants. Une performance saluée par le ministre Azoupiou des Sports. « Des mesures seront prises pour que les athlètes qui ramènent des médailles soient récompensés à la hauteur de leurs efforts » a promis le ministre sans pour autant donner des montants. Le ministre a aussi félicité les dirigeants et encadreurs qui « malgré, les difficultés ont engrangé ces médailles qui les honorent et honorent le Burkina Faso« . Il promet de soutenir les différentes disciplines sportives pour les différentes compétitions internationales. Y. Alain Didier Compaoré