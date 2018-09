Aissatou Démé, Bintou Ouédraogo et Constant Paré sont allés puiser dans leur potentiel vocal, pour séduire le jury et le public de Faso Academy 2018. La voix d’Aissata fera la différence (13,33/20) lors de cette manche enregistrée le 19 août 2018 et diffusée le 2 septembre 2018.

En plus de sa passion pour la musique, Aïssatou Démé étudie l’agroalimentaire. Avec un sourire qui ne la quitte pas, elle monte sur la scène. Elle répond timidement aux taquineries de l’animateur Nixon. Mais elle se lâche au moment d’interpréter la chanson imposée aux candidats. La jeune fille prend la tête du trio au premier passage et la gardera jusqu’à la fin de l’émission. Les éloges sur ses prestations et sa voix la propulsent première au classement qui est le suivant :

Aïssatou Démé : 13,33/20

Bintou Ouédraogo : 9,33/20

Constant Paré : 8,66/20

Cliquez sur le lien pour vivre un moment de scène avec Aïssatou.