La 19ème Session de l’Assemblée Générale des Établissements Publics de l’Etat (EPE) s’est ouverte ce jeudi 18 octobre 2018 sous la présidence du Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Ce sont au total 82 EPE et 17 Fonds nationaux qui présenteront leur bilan au cours de la session. Une situation jugée en amont satisfaisante dans l’ensemble selon le SG du MINEFID.

Le bilan des Établissements Publics de l’Etat (EPE) est en examen à Ouagadougou à l’occasion de leur 19e session. En effet, 82 EPE et 17 fonds nationaux présenteront à cette occasion, le bilan de leur gestion exercice 2017. Un exercice de redevabilité dans la gestion des finances publiques. Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre s’est dit satisfait des résultats globaux des différents EPE et Fonds nationaux malgré un contexte économique et sécuritaire difficile.

En effet et selon le SG du MINEFID Abel Séglaro Somé qui a fait le bilan, pour l’exercice 2017, les niveaux de réalisation des prévisions des recettes sont assez satisfaisants dans tous les secteurs, dans la mesure où sur les 82 EPE, 54 contre 52 en 2016 ont enregistré des taux de réalisation des recettes supérieurs à 80%. Le niveau de réalisation des dépenses ont été contenus dans les limites prévisions de crédits pour la plupart des EPE. Cependant, 26 EPE, contre 49 en 2016, ont des niveaux de réalisation des dépenses se situant en dessous de 80%, dont 14 EPE en dessous de 50%. L’analyse selon le SG Somé de la situation des dettes fait ressortir des arriérés de paiement de 58,148 milliards de FCFA contre 46.069 milliards en 2016. Le solde de trésorerie a connu une augmentation se situant à 73.649 milliards de FCFA contre 62.029 milliards en 2016.

« Malgré tout » dira le SG, « les efforts doivent être poursuivis en vue de permettre l’application effective des instructions relatives à la nomenclature budgétaire, des pièces justificatives et au plan comptable des EPE. « Mais aussi, l’amélioration des systèmes d’information et au plan comptable des EPE, le renforcement des capacités des acteurs l’amélioration des systèmes d »information et de gestion. Puis l’amélioration de la qualité des états financiers produit par l’application effective de la loi portant règles de création des catégories d’établissement publics » a t-il terminé.

C’est sous le thème » quelles contributions des EPE dans la mise en oeuvre du budget programme? » que se tient cette 19e session de l’AG des EPE. « Un thème qui permettra sans nul doute de mettre en exergue le degré d’appropriation par les Etablissements publics cette nouvelle approche de gestion des finances publiques de notre pays mais aussi de poursuivre les réflexions sur la démarche à adopter pour une plus grande implication de nos établissements dans sa mise en oeuvre » a laissé entre le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Pour lui ce thème interpelle les EPE sur leur rôle déterminant qu’ils doivent jouer pour soutenir davantage la croissance économique et améliorer constamment le bien-être des populations.

Cette 19e session de l’Assemblée Générale des Établissements Publics de l’Etat (EPE) prendra fin le vendredi 19 octobre.

Y. Alain Didier Compaoré