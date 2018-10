Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada effectue du 23 au 26 octobre 2018 une visite d’Etat au Burkina Faso.

La visite d’Etat de son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada participe d’une dynamique de renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Canada. Le Burkina Faso fait partie des 25 pays ciblés par le gouvernement canadien pour y concentrer 90% du budget de son aide publique bilatérale. Cette coopération concerne entre autres les secteurs de l’éducation de base, du développement des économies locales, du genre, de la bonne gouvernance, des droits humains etc.



La visite d’Etat de la gouverneure générale du Canada qui a une charge diplomatique singulière sera marquée par un accueil officiel le 24 octobre au palais de Kosyam, suivi d’une rencontre avec le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d’Etat plancheront sur les enjeux communs au Burkina et au Canada. Des enjeux relatifs notamment à la démocratie, à l’égalité des chances, à l’accès à l’éducation, à l’inclusion et à la diversité, aux impacts des changements climatiques, à l’implication des jeunes ainsi qu’à la valorisation des sciences et de l’innovation.

Au cours de son séjour en terre burkinabè, la gouverneure générale du Canada s’adressera également au peuple burkinabè à travers sa représentation nationale. Son Excellence la très honorable Julie Payette, visitera le lycée scientifique de Ouagadougou et l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) à Kamboinsé.



Elle se rendra aussi à Koubri pour y visiter une école primaire, et participera aux côtés du président du Faso, à la cérémonie officielle d’ouverture de la XVème édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) le 26 octobre.

Ingénieure, astronaute de renommée internationale, madame Payette a participé à deux missions dans l’espace.

Représentante de la reine Elisabeth II (souveraine et chef d’Etat du Canada), Son Excellence la très honorable Julie Payette, est la 29ème gouverneure générale du Canada. C’est une figure clé de la démocratie parlementaire canadienne. Comme représentante de la couronne canadienne, elle représente également le Canada au pays comme à l’étranger. Commandante en Chef du Canada, elle assume symboliquement les fonctions de chef suprême des armées.



La visite d’Etat de la gouverneure générale du Canada au Burkina est un rendez-vous majeur de l’agenda diplomatique burkinabè, salué par le président du Faso, comme un témoignage de solidarité.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso