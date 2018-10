Le Burkina Faso compte en cette année 2018 plus de 19 millions d’habitants, selon le département des affaires économiques des Nation Unies. Cette population pourrait atteindre 60 millions à l’horizon 2050. Plus de 67% de cette population a moins de 25 ans.

Pourtant, cette population est confrontée à la faim, au chômage et à toute sorte de menaces. Que faire alors pour harmoniser cette démographie galopante ? Comment faire pour que cette population puisse participer au développement économique et social de la nation ? Quelle solution peut-on trouver pour une vie épanouie à cette population ? Autant de questions.

Il y a lieu donc d’adopter des stratégies. La stratégie la mieux indiquée et la plus sure, serait la planification familiale. Cette planification qui pourrait être les clés de bonheur est mal comprise au sein de la population. On assiste à travers le pays à des grossesses non désirées et également à des avortements dus à la non-utilisation ou à la méconnaissance des méthodes contraceptives. Les lourdeurs religieuses ainsi que la réticence de certains hommes empêchent également le bon décollage de cette planification familiale.

L’Etat dans son plan de développement consent des efforts chaque année à faire de vastes campagnes de communications en la matière. Alors qu’attendons-nous pour donner une vie épanouie à nos enfants, à notre famille, à nos femmes, à l’ensemble de la population Burkinabè ? Alors il y a lieu d’adopter la planification familiale pour le développement économique et social de notre chère nation le Burkina Faso et aussi permettre une vie épanouie a nos populations.

Pinidié Gnanou

RTB Dori