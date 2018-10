Le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) appelle à « l’union sacrée pour la défense de la patrie ». Dans la déclaration, ci-après, sur la situation sécuritaire en date du 11 octobre 2018, l’institution indique que « les seules voix qui méritent d’être entendues sont celles qui savent se mettre au-dessus de nos clivages sociaux et de nos différends là où il en existe ». C’est pourquoi elle appelle à l’union et à un « élan d’engagement républicain et patriotique » derrière les Forces de défense et de sécurité et salue les initiatives des coutumiers, des religieux et des femmes.

