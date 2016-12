Mme Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI, Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et M. Cheick KANTE, Représentant Résident de la Banque Mondiale au Burkina Faso ont procédé le mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou, à la signature d’un protocole d’accord pour le financement de la série d’appuis aux reformes sur l’énergie et la gestion budgétaire, connu sous l’appellation de l’Appui Budgétaire National (ABN). D’un montant global de plus de 62 milliards de F CFA, cette somme servira à renforcer et améliorer deux secteurs à savoir l’énergie et la gestion des finances publiques.

A travers cette signature de convention, la banque mondiale met à la disposition de l’Etat Burkinabè 100 millions de dollars dont une partie, notamment 60 millions de dollars sera accordé au secteur de l’énergie en vue de satisfaire à la demande énergétique des populations.

Pour le ministre Alpha Omar DISSA, Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières ce soutien intervient à point nommé, car le Gouvernement a entrepris d’accroitre et de diversifié les sources de productions énergétiques pour reprendre à la forte demande. Il a en outre indiqué que l’appui de la Banque mondiale permettra d’améliorer la viabilité financière du secteur de l’énergie et de diversifier les sources d’énergie tout en améliorant le cadre juridique et institutionnel.

La moitié du financement reçu, soit 30 millions de dollars sera utilisé pour augmenter les capacités de productions à travers l’installation de 30 Méga WATT d’énergie solaire et les 30 autres millions de dollars restantes serviront à renforcer le réseau électrique, principalement celui de l’axe Ouagadougou-Kaya et celui de l’axe Ouagadougou-Koudougou.

Tout en exprimant la gratitude du gouvernement Burkinabè à la Banque Mondiale pour son accompagnement, M. Alpha Omar DISSA a rappelé que le secteur de l’énergie constitue un des piliers du PNDES et l’Etat compte s’appuyer fortement sur ce secteur pour réussir la transformation structurelle de l’économie du Burkina.

L’autre volet de cette signature de convention a concerné la gestion des finances publiques et la gouvernance. Et environs 40 millions de dollars seront mis à la disposition du Gouvernement pour reformer ce domaine. Ces réformes, à terme, permettront de renforcer le recouvrement des taxes et impôts ainsi que le système de passation des marchés publics et d’instaurer une gouvernance vertueuse et transparente dans la gestion des deniers publics.

Cheick KANTE, Représentant Résident de la Banque Mondiale au Burkina Faso, a félicité le Gouvernement du Burkina Faso pour son leadership et son dynamisme. Il a, par ailleurs, précisé que ces ressources accordées au Burkina Faso se composent d’un prêt et d’un don. « Le don est estimé à 34 milliards de FCFA sur environ 62 milliards de FCFA offert » a-t-il ajouté. Tout en exprimant la disponibilité de son institution à soutenir d’autres secteurs du PNDES, M. Cheick KANTE a souhaité que l’Etat Burkinabé puisse maintenir la dynamique de reformes à même de conduire à la nécessaire transformation structurelle de l’économie Burkinabè.

En rappel, le 19 décembre dernier, Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et le Représentant Résident de la Banque Mondiale avait signé un accord de plus de 29 milliards relatif au financement de la 2ème opération du Crédit Régional pour la facilitation du commerce et la compétitivité. Au total, c’est environ 91 milliards de F CFA qui ont été mobilisés en moins de 72 heures.

DCPM/MINEFID