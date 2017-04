La réunion du Comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du Traité d’Amitié et de Coopération entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire (TAC) a pris fin ce vendredi 31 mars 2017 à Bobo-Dioulasso. La signature d’un accord de partenariat entre les deux peuples a mis fin aux travaux.

3 jours auront suffi à la délégation ivoirienne et burkinabè de prendre plusieurs décisions et recommandations. Des décisions et recommandations issues des travaux du comité conjoint de suivi et d’évaluation du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la Cote d’Ivoire et le Burkina Faso.

Les 2 parties ont adopté les propositions suivantes : renforcer la lutte contre le terrorisme, œuvrer à réduire les nombreuses tracasseries entre Ouaga-Abidjan, et mettre en place un fond commun pour promouvoir les activités de la jeunesse ivoirienne et burkinabé.

Le prochain rendez-vous, le 6e TAC se tiendra au mois de juillet 2017 à Ouagadougou.