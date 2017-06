Le top départ du déroulement des épreuves écrites des examens des enseignements post-primaire et secondaire de la session de 2017 a eu lieu le jeudi 1er juin 2017 au lycée provincial de Dori. Ce lancement officiel a été effectué par le Pr Alkassoum Maiga, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Après huit mois de d’études scolaires dans les différents établissements d’enseignement, les candidats au BEPC, BEP et CAP sont soumis ce jeudi 1er juin 2017 à la composition de leur examen de fin de cycle. Au total, le nombre de candidats au BEPC est de 274 049 avec un accroissement de 17,93%. Pour l’enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) ce sont en tout 11 635 candidats qui sont à la quête de leur parchemin. Soit 2,78% d’accroissement par rapport à la session antérieure. Les spécialités demeurent à 44 comme en 2016 soit 4 pour les CAP commerciaux, 15 pour les CAP industriels, 8 pour les BEP commerciaux et 16 pour les BEP industriels.

Ces évaluations qui sanctionnent un parcours de plusieurs années d’études permettent le passage d’un cycle d’enseignement à un autre et aussi de mettre sur le marché du travail des ressources humaines qualifiées.

Pour le Pr Alkassoum Maiga qui fut de la 3e promotion des élèves du lycée provincial de Dori en 1979, c’est véritablement une fierté pour lui de procéder au lancement des examens au sein de ce même établissement en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et qui a aussi formés beaucoup de cadres du pays. A l’endroit des candidats repartis dans les salles de composition qu’il a pu visiter, le ministre leur a donné des conseils de rester concentrer sur les épreuves et de ne pas les aborder avec précipitation pour éviter les erreurs.

Selon l’élève Dicko Soumaila Youssoufa, âgé de 14 ans, avec un sourire dit être prêt pour affronter les épreuves. Pour lui, cette date est un grand jour dans vie, car il compte le jour de la délibération des résultats du 1er tour du BEPC prévus pour le 9 juin, « être déclaré admis ».

A 7heures 25 minutes le ministre a procédé à l’ouverture officielle de la première épreuve de dictée titrée « au village » dont l’auteur n’est autre que le Conseiller technique du MENA, François Compaoré. Après le lancement, cap a été mis sur le lycée municipal de Dori où les membres du jury ont été encouragés par le ministre avant de poursuivre la randonnée au lycée départemental de Bani.

Comme innovation majeure cette année, c’est l’informatisation intégrale de tous les jurys du BEPC avec remise systématique de relevé de notes à chaque candidat (admis et ajournés), la délivrance d’attestations provisoires de succès imprimés sécurisés à tous les lauréats du BEPC (les attestations étaient manuscrites jusqu’à présents), l’expérimentation du logiciel de gestion des examens de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (BEP et CAP) pour compter de cette session et le retour aux feuilles de composition classiques avec intercalaire et brouillon pour des raisons économiques et d’ordre pratique.

Il faut noter que la tenue de ces examens intervient après un contexte difficile qu’a connu l’école burkinabè en raison des revendications socioprofessionnelles, de la persistance de l’incivisme en milieu scolaire et surtout par l’extrémisme violent dans le septentrion de notre pays.

DCPM/MENA