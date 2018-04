Les 1/4 de finales de la coupe du Faso 2018 connait ses qualifiés à l’issue des 1/8 jouées le mercredi 15 avril sur les différents stades du pays. La sensation est venue du côté de Dédougou où l’ASEC de Koudougou, une équipe de D2 s’est qualifiée au détriment du RCB par la plus petite des marques (1-0). On note également la qualification de l’ASFA, de Salitas, du RCK, de l’USO, de l’USFA, de l’AS SONABEL et l’ASFB.

L’ASEC de Koudougou est la seule rescapée des équipes de division inférieure à la Coupe du Faso 2018. En efet, les jaunes et noirs de la cité du cavalier rouge ont battu les Tigres de Diaradougou à Dédougou en 1/8 de finale par (1-0). Les Léopards de St Camille, l’Etoile africaine de Ziniaré, l’AS Tema Bokin, autres équipes en D2 n’ont pas eu cette baraka et se sont inclinées respectivement devant l’ASFA (3-1) et l’ASFB (0-0, 4-3 au t-a-b) et Salitas (1-0). C’est dans le temps additionnel que le RCK grâce à un coup de génie de son gardien Aboubacar Sawadogo, est venu à bout du centre de Matourkou par (1-0). C’est par le même score (1-0) que l’ASFA Y. a battu dans la douleur, puisque réduit à 10 dès la reprise de la seconde période, l’AS Police.