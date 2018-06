Trente deux (32) pays des 5 continents seront à la recherche du titre mondial en football à partir du 14 juin 2018 en Russie. Pour cette 21e Coupe du monde, les lauréats vont se partager la somme de 400 millions de dollars.

Les 32 sélections qui seront présentes au Mondial russe, vont se partager 400 millions de dollars (222 milliards et demi de francs CFA) selon une annonce de la FIFA. La dotation globale a augmenté de 12% par rapport à la dernière édition en 2014 au Brésil.

En Russie, le vainqueur de l’édition 2018 va remporter 38 millions de dollars (21 milliards 148 millions F CFA) et 28 millions (15 milliards 583 millions FCFA) pour le perdant.

Le 3è et le 4è recevront respectivement 24 et 22 millions de dollars soit 13 milliards 357 millions FCFA et 12 milliards 244 millions FCFA.

Les équipes éliminées dès la phase de poule recevront 8 millions de dollars et 12 millions pour les 8è et les quarts de finalistes soit 4 milliards 452 millions FCFA et 6 milliards 678 millions FCFA.

Y. ADC