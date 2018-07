La famille des commandos s’est agrandie au sein du Groupement de sécurité et de protection républicaine (GSPR). Trente-cinq nouveaux soldats du Groupement viennent d’achever leur stage. Ils ont reçu leurs attestations, le mardi 17 juillet 2018 à l’Académie militaire Georges-Namoano de Pô, après 45 jours de formation. Pour le directeur de cours, le capitaine Joachim Nana, cette section de commandos a fait preuve de bonnes dispositions physiques et morales et d’une volonté exemplaire à endurer les fatigues de tous genres liés au stage. Les éléments ont appris, a-t-il poursuivi, des techniques spéciales comme le combat commando, le combat de localité, le parcours d’audace, le franchissement et la destruction par explosif.

En plus de ces modules, ils ont aussi acquis des aptitudes de combat de corps-à-corps, des techniques d’interventions opérationnelles rapprochées, des instructions sur tir aux armes lourdes et des techniques de base dans la lutte contre le terrorisme et la libération d’otages.

Rassuré par les prouesses de ses stagiaires, le capitaine Nana, a soutenu que la section est désormais apte à assurer une sécurité optimale autour du chef de l’Etat, de sa famille ainsi que les institutions placées sous sa responsabilité.

Source: sidwaya