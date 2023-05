A l’occasion de l’édition 2023 de la Semaine national de la culture, la communauté Pougouli expose ses fétiches au village des communautés au sein du village artisanal de Bobo-Dioulasso.



Les pougouli sont l’une des soixante ethnies que compte le Burkina-Faso. On les retrouve principalement dans la région du Sud-Ouest et celle des Haut-Bassins.

Ils ont la réputation de « réveiller » les morts.

Selon Djedowa Walia, porte-parole de la communauté pougouli et garant de la tradition, quand un des nôtres décède à l’extérieur du pays par exemple, on le ressuscite en lui tapant la tête avec une queue. Il marche, mais ne peut parler. On l’emmène ensuite au village soit à travers le train où autres moyens de transport pour y être enterré.



Arrivé à destination il tombe et la communauté peut donc procéder à son enterrement.

Si c’est un vieux qui meure, on tape sa tête avec la queue ; il se lève et rentre dans sa tombe pour se coucher.

Toujours selon la tradition pougouli, les morts ne sont pas morts, ils sont « repartis » chez les ancêtres pour commencer une nouvelle vie.

Les pougouli à côté des fétiches qui les distingues des autres communautés, disposent également d’un savoir-faire secrètement gardé dans la médecine traditionnelle : ils maitrisent la fabrication d’une potion qui immunise contre tout type de poison et les maladies sanguines.

