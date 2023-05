Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé ce lundi matin une audience au président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la finale de la coupe du Faso, Samuel Eto’o a échangé avec le Chef de l’Etat autour de la promotion du football.



« J’ai été agréablement surpris de voir que son excellence le Président de la Transition suit le football de près, d’autant plus qu’il a un agenda très serré. Je voudrais lui dire merci pour tous les efforts fournis pour que le football burkinabè soit à la place qu’il mérite », a déclaré le président de la Fecafoot à l’issue de l’audience.



Samuel Eto’o a félicité le Burkina Faso pour sa qualification à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Côte d’Ivoire 2023. Pour lui, le Burkina Faso a une très belle équipe, et ce depuis la dernière CAN au Cameroun.

« Le Burkina Faso jouera pratiquement à la maison et il y aura beaucoup de pression, vu qu’ils auront des stades certainement pleins et acquis. Il faudra faire attention à cette équipe burkinabè parce que c’est déjà une belle équipe », a-t-il expliqué.

Le président de la Fédération camerounaise de football a précisé que son pays est à une victoire de la qualification et il reste confiant. Il espère que le Burkina Faso et le Cameroun ne seront pas dans la même poule parce que « ce sont deux pays frères et je souhaite qu’ils se rencontrent le plus tard possible dans cette compétition », a conclu Samuel Eto’o.

Direction de la communication de la résidence du Faso

