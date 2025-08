Pierre Komdaogo est réalisateur à la RTB Télévision depuis 1998. En 2005, il est chargé de porter l’émission de vacances Faso academy. A l’occasion du grand retour de Faso academy, nous sommes allés à la rencontre du réalisateur émérite qui revient sur les grands moments de cette émission emblématique de la RTB.

Comment est né Faso academy ?

Tout a germé en 2004 avec les deux chefs de programme à savoir Taïrou Ouédraogo de la RTB/ Radio et Issouf Ouédraogo de la RTB/ Télé. Le premier avait constaté l’engouement des jeunes pour l’émission de vacances de la radio Canal Arc-en-Ciel, qui s’appelait à l’époque « le karaoké de Maguy ». Il en a donc parlé au deuxième en lui soufflant l’idée que cela pouvait être une bonne émission télévisuelle. C’est ainsi que j’ai été approché par Issouf Ouédraogo qui m’a chargé de voir dans quelle mesure, on pouvait concrétiser ledit projet. Et c’est finalement, en 2005, que la première édition a été portée sur les antennes de la RTB/ Télé sous l’appellation « le karaoké de la RTB » avec Maguy Leslie Oka, comme animatrice. L’émission cartonnait à tel point qu’en 2007, un des responsables, Yacouba Traoré, nous a demandé d’étendre l’émission à toutes les régions du Burkina Faso. Quand on regarde aujourd’hui l’ossature des jeunes musiciens au Burkina, beaucoup sont des produits de Faso academy.

De Faso academy, on est passé à Prodige. Quelles sont les raisons qui justifient ce changement ?

Entre 2005 et 2020, l’émission a pris du plomb dans l’aile. Non seulement, elle mobilisait de moins en moins les téléspectateurs, mais sur le plan financier, il n’y avait pas assez de partenaires et les moyens de la RTB n’étaient pas suffisants. Un élément majeur est également entré en jeu : la situation sécuritaire qui a porté un coup de massue à l’émission, car ne pouvant plus se produire dans certaines localités. Il fallait donc trouver un concept qui sera à la fois nouveau et qui ne nécessite pas d’aller en région. C’est ainsi qu’en 2022, La RTB a décidé de passer à « Prodige ». Cette version permettait de faire les castings, sans se déplacer dans les zones reculées, à travers les vidéos envoyées par les candidats, avant de les regrouper dans une même zone pour les enregistrements. Vu que ce concept ne répondait plus à celui de Faso Academy, qui impliquait d’aller dans toutes les localités pour recruter les candidats, nous l’avons nommée « Prodige » qui signifie les « produits de la chanson ».

Qu’est ce qui n’a pas marché avec «Prodige» ?

Après 3 saisons, force est de reconnaitre, que «Prodige» n’a pas eu l’effet escompté, car elle captive de moins en moins les téléspectateurs. Nous avons remarqué qu’à Ouagadougou, les jeunes ne s’intéressent pas trop à cette émission, alors que la plupart des enregistrements s’y faisait. Même pour les inscriptions, la mobilisation était faible. Avec le concept de «Prodige», il n’était plus nécessaire de se rendre dans les zones reculées pour les castings et enregistrements alors que ce sont ces populations qui sont les plus enthousiastes.

Faso academy revient en force en cette année 2025. Pourquoi ce retour soudain ?

Face au succès mitigé de « Prodige » et à la volonté des responsables de la RTB de transmettre aux populations des moments de détente et d’évasion, nous avons décidé de remettre sur pied «Faso academy». Il faut noter que la phase des inscriptions a déjà mobilisé du monde et les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour les castings dans les différentes régions du pays.

Quel message avez-vous à l’endroit du public burkinabè ?

Nous demandons aux partenaires financiers de soutenir «Faso academy», car elle est supportée à presque 95% par la RTB. Ce grand retour est un symbole d’espoir et de résilience pour l’ensemble de la population burkinabè. Aux jeunes et passionnés de musique, cette tribune qui a mis en lumière plusieurs talents de la musique burkinabè est la vôtre. Participez massivement à la réussite de cette compétition phare des vacances et montrez au monde que le Burkina Faso vit malgré l’adversité.

Faso Academy, le tremplin des futures stars !

Mariam MAIGA

