Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 07 avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 07 avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 7 avril 2026 167 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Eco-mag du 07 avril 2026 : Décryptage du Rôle Pivot de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) dans la transformation... JT de 19H du 07 avril 2026 JT de 13H du 07 avril 2026 JT de 20H du 06 avril 2026 JT de 19H du 06 avril 2026 JT de 13H du 6 avril 2026