Accueil Infos JT de 13H du 10 Avril 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 13H du 10 Avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 10 avril 2026 218 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 09 avril 2026 JT de 19H du 09 avril 2026 Au Fond des Archives : spéciale Semaine Nationale de la Culture (SNC) JT de 13H du 09 avril 2026 JT de 20H du 08 avril 2026 JT de 19H du 08 avril 2026