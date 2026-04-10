Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 19H du 10 Avril 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 19H du 10 Avril 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 10 avril 2026 182 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 10 Avril 2026 JT de 13H du 10 Avril 2026 JT de 20H du 09 avril 2026 JT de 19H du 09 avril 2026 Au Fond des Archives : spéciale Semaine Nationale de la Culture (SNC) JT de 13H du 09 avril 2026