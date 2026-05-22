Accueil Infos JT de 20H du 22 mai 2026 InfosTélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 22 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 22 mai 2026 89 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 22 mai 2026 JT de 13H du 22 mai 2026 JT de 20H du 21 mai 2026 JT de 19H du 21 mai 2026 Compte rendu du conseil des ministres du 21 mai 2026 JT de 13H du 21 mai 2026