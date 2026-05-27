Accueil Télévision Emissions TV « Education d’Aujourd’hui » du 27 mai 2026 planche sur « Menstruations et assiduité scolaire... TélévisionEmissions TVInfosPolitiqueSociété « Education d’Aujourd’hui » du 27 mai 2026 planche sur « Menstruations et assiduité scolaire : lever les barrières à l’éducation des jeunes filles » Par RTBMULTIMEDIA - 27 mai 2026 165 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 20H du 27 mai 2026 JT de 19H du 27 mai 2026 JT de 13H du 27 mai 2026 JT de 20H du 26 mai 2026 JT de 19H du 26 mai 2026 JT de 13H du 26 mai 2026