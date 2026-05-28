Accueil Télévision Journaux Télévisés JT de 20H du 28 mai 2026 TélévisionJournaux Télévisés JT de 20H du 28 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 28 mai 2026 42 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR JT de 19H du 28 mai 2026 JT de 13H du 28 mai 2026 « Education d’Aujourd’hui » du 27 mai 2026 planche sur « Menstruations et assiduité scolaire : lever les barrières à l’éducation des jeunes filles » JT de 20H du 27 mai 2026 JT de 19H du 27 mai 2026 JT de 13H du 27 mai 2026