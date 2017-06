La 25e journée du Fasofoot a pris fin hier soir avec une nouvelle victoire de l’ASFA Y sur l’ASFB et celle de l’EFO sur Rahimo FC. Une journée marquée par l’émersion du BPS dans la zone rouge depuis 20 journée avec sa victoire sur l’AS Police (1-0). Le RCK toujours leader a également chuté pour la 2e fois de la saison face à la modeste formation de l’AJEB.

Voici les différents résultats de la 25e journée

RAHIMO FC vs #EFO 0-1

#ASFA Y vs ASFB 2-0

USO vs #AS SONABEL 1-2

#BPS vs AS POLICE : 1-0

#USCO vs MAJESTIC SC : 1-0

RCB vs KOZAF : 0-0

RCK vs #AJEB : 1-2

USFA vs SANTOS FC : 1-1

Classement à l’issue de la 25e journée 1er RCK 50pts+21

2e EFO 44pts+10

3e USFA 42pts+12

4e RAHIMO FC 38pts+4

5e AS POLICE 36pts+6

6e AJEB 35pts+2

7e RCB 34pts+3

8e USO 33pts+5

9e MAJESTIC 33pts-2

10e ASFB 31pts-1

11e ASFA Y 30pts-9

12e AS SONABEL 28pts-2

13e BPS 24pts-15

14e KOZAF 22pts-9

14e exco SANTOS 22pts-9

16e USCO 19pts-15 Y. Alain Didier Compaoré