Le championnat national de volley-ball 2018 a pris fin le samedi 20 octobre 2018 sur le plateau de l’ISSDH de Ouagadougou. L’AS Douane qui a présentée deux finalistes est la grande perdante de la soirée car battue en dame par l’USFA et en homme par la SONAPOST.

L’AS Douane en volley-ball a passée une sale soirée lors des finales du championnat 2018. Après avoir placée deux finalistes en dame et en homme l’AS douane s’attendait à tout sauf ce scénario, sortir bredouille à ces finales devant l’USFA en dame et la SONAPOST en homme.

Ainsi donc, c’est la finale féminine la première à être disputée. Une finale qui a opposé l’USFA à l’AS Douane. Dans cette opposition de trois (3) sets gagnants l’AS Douane commence bien la partie et enlève le premier set par 25 à 22. Au second set, c’est encore l’AS Douane qui domine la rencontre en s’adjugeant de nouveau le set par 25 à 21 et mène par deux sets à zéro devant l’USFA.

Le tournant de la finale a été le 3e set. Les dames de l’USFA dos au mur se métamorphosent et créent la sensation en remportant le 3e set 25 à 16. Au 4e set c’est encore l’USFA qui gagne par 25 à 22. Il faut aller au time break pour départager les deux équipes. Une partie où l’USFA n’a accordé aucune chance à l’AS Douane qui claque en s’inclinant par 15 à 11.

L’USFA s’adjuge donc le trophée les médailles d’or et la somme de 350 000 FCA. L’AS Douane se contente de la médaille d’argent et la somme de 300 000 FCFA. L’AS SONABEL est classée 3e et reçoit les médailles de bronze et la somme de 200 000 FCFA.

Après cette finale féminine perdue, les hommes de l’AS Douane avaient à coeur de venger les dames. Mais c’est peine perdue puisqu’ils vont s’incliner également cette fois-ci devant l’équipe de la SONAPOST au time break.

Ansi tout comme les dames les hommes de l’AS Douane ont bien entamé la finale en s’imposant 25-20 au premier set. La SONAPOST ne se laisse pas distancer et égalise 25-15 au second set puis 25-16 au 3e avant de se raviser au 4e set 22-25. A deux sets partout c’est encore au time break que les deux équipes se sont départagées. L’AS Douane de nouveau perd par 15-4 synonyme d’une seconde défaite de la soirée.

La SONAPOST s’empare donc du trophée, les médailles d’or et la somme de 350 000 FCFA.

L’AS Douane se console avec la somme de 300 000 FCFA et les médailles d’argent et l’USFA médaillée de bronze et la somme de 200 000 FCFA.

Pour le président de la fédération burkinabè de volley-ball, Casimir Sawadogo, c’est une satisfaction d’avoir tenue le championnat. Pour lui, le niveau est élevé tant en homme qu’en dame, en témoigne le fait que toutes les finales sont allées au time break.

Pour ce qui est du retard dans la tenue du championnat le président dit prendre les dispositions les années à venir pour être dans les « délais AJSB » afin que les champions soient également primés à la Nuit des champions mais « l’essentiel » pour lui c’est la tenue du championnat.

Classement final 2017-2018 volley-ball

Dames

1- USFA Or Champion National

2- AS DOUANES Argent Vice champion

3- AS SONABEL Bronze

4- A S E

5- AS LONAB

6- AS ACADEMY

7- AS PHÉNIX

Messieurs

1- AS SONAPOST Or Champion National

2- AS DOUANES Argent Vice Champion

3- USFA Bronze

4- AS POLICE

5- A S E

6- USCO

Y. Alain Didier Compaoré