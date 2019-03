Le rwandais Joël Karekezi a remporté l’Etalon d’or de Yennenga du 26e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ce 2 mars 2019 avec son long métrage «The Mercy of the jungle». Le prix le plus convoité du festival a été remis au réalisateur de 33 ans, par le Président du Faso, en présence de Paul Kagamé, Président du Rwanda, pays invité d’honneur de l’édition du cinquantenaire du FESPACO. Le film remporte également le prix de la Meilleure interprétation masculine décernée à l’acteur Marc Zinga.

« La miséricorde de la jungle » raconte l’histoire de 2 soldats rwandais perdus dans la jungle lors de la 2e guerre du Congo en 1998.

Pour le réalisateur Joël Karekezi, il s’agit d’un film « sur la vie et sur la paix ».

Synopsis

« Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune et inexpérimenté soldat Faustin sont en territoire ennemi où ils combattent une guerre floue. Ils se retrouvent seuls et sans ressources face à l’inextricable jungle congolaise réputée pour être la plus vaste, la plus dense et la plus hostile du continent. Pris en étau par les combats qui font rage tout autour d’eux, ils n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans un enfer vert. »