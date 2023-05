La remise des prix spéciaux aux acteurs culturels les plus méritants a eu lieu ce matin à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso.

Après une semaine de compétition, les différents jurys chargés d’évaluer les différentes œuvres artistiques ont rendu leurs verdicts à travers la proclamation des lauréats des prix spéciaux. A travers la diversité des œuvres primées, on peut affirmer que la culture Burkinabè est très riche et exportable. Il faudrait cependant une industrie culturelle solide qui repose sur un modèle économique performant et viable pour que chaque art puisse se développer afin de permettre à pour chaque artiste de vivre convenablement de son art.

Cette année, au total 37 prix spéciaux d’une valeur totale de plus de 18 millions CFA ont été décernés dans quatre catégories que sont : l’art du spectacle, le sport, l’art plastique, et l’art culinaire. Des prix spéciaux qui vont de 400.000 à 2 000 000 F CFA.



Pour Yacouba Bonkoungou, président de la commission des prix spéciaux de la SNC 2023, « Réussir l’organisation de cette biennale était un pari qu’il fallait relever et avoir une bonne moisson des prix spéciaux l’était tout aussi ». Pour lui, les prix spéciaux sont une double récompense ; récompense de talents de ceux qui se sont distingués par leurs prouesses dans leurs disciplines respectives mais aussi de l’engagement et le dévouement des lauréats en faveur d’une cause : la promotion de la culture Burkinabè.



Selon Dr Ousmane Bougma, parrain des prix spéciaux et Président de l’Assemblée législative de transition « Dans la culture il n’y a ni gagnant ni perdant. C’est le Burkina Faso qui gagne ». Pour cette 20e édition, l’Assemblée législative de transition soutien la culture Burkinabè dans toute sa diversité avec 3 prix spéciaux : prix spécial ALT en slam, en chœurs populaires et en chanson traditionnelle, pool adulte.



Pour Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge de la culture la « La moisson de cette année est vraiment exceptionnelle avec 37 prix spéciaux. Il convient de saluer tous les partenaires ». Il félicite les lauréats car pour lui ce sont les prix spéciaux qui contribuent à la saine émulation des acteurs culturels.



✍️Daniel ouédraogo

