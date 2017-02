L’athlétique club de Saaba a organisée le dimanche 19 février 2017 une course dénommée « rentrée sportive » dans ladite commune. Une compétition qui a réuni plus de 200 athlètes de plusieurs ligues. En catégorie dame 5 km, Alimata Kaboré de Zongo est arrivée première en 29mn09s. Côté homme, François Dabiré a franchi le premier la ligne des 10 km en 31mn59s.

Alimata Kaboré en dame et François Dabiré en homme! Ce sont respectivement les vainqueurs des courses de 5km et 10 km organisées par l’Athlétique club de Saaba, en collaboration avec la fédération burkinabè d’athlétisme. Une compétition qui rentre dans le cadre de la rentrée sportive de la fédération.

Ainsi, Alimata Kaboré dans la catégorie dame profite de l’abandon de Nafisatou Nikièma à moins d’un km de l’arrivée pour franchir en solitaire la ligne d’arrivée en 29mn09s.

Elle reçoit une enveloppe de 15 000 FCFA. Elle est suivie sur le podium par par Sakinatou Zongo et de Edwige Sourweima.

Le mano à mano entre François Dabiré et Oumar Coulibaly entamé dès le coup de pistolet du départ n’a cessé qu’à l’ultime mètre des 10 km. Et dans cet exercice, c’est François Dabiré qui est le plus rapide en franchissant la ligne en 31mn59s.

Il reçoit également la somme de 15 000 F CFA. Son binôme Oumar Coulbaly lui, arrive en 2e place en 32mn02s. Inoussa Simporé referme la marche du podium.

En effet, elles sont 74 filles à prendre part dames à cette course de rentrée contre 137 messieurs. Tous les 10 premiers athlètes en homme comme en dames ont été primés. Les trois meilleurs athlètes de Saaba en dame comme en homme ont également reçu des pris d’encouragement.

Y. Alain Didier Compaoré