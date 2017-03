Le Sénégalais Alain Gomis est le lauréat de la 25e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C’est le verdict livré ce 4 mars 2017 au soir d’une semaine de cinéma dans la capitale Burkinabè. Il a reçu son trophée des mains des Présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire.

Et de deux pour Alain Gomis! Après avoir remporté son premier Etalon d’Or de Yennenga en 2013 avec « Tey », le Sénégalais rempile au 25e FESPACO avec son film « Félicité ».

Il succède ainsi à Hicham Ayouch du Maroc avec son film « Fièvres ». En plus du trophée, c’est la somme de 20 millions de FCFA qui accompagne le lauréat.

L’Etalon d’argent lui revient à « L’Orage africain, un continent sous influence » du réalisateur béninois Sylvestre Amoussou et celui de bronze à « A Mile In My Shoes » du réalisateur marocain Saïd Khallaf.

Voici le palmarès complet du 25e FESPACO

Palmarès Officiel

Fiction long métrage

Etalon d’or de Yennenga:

« Félicité » de Alain Formose Gomis (Sénégal)

Etalon d’argent de Yennenga:

« L’Orage africain, un continent sous influence » de Sylvestre Amoussou (Bénin)

Etalon de bronze de Yennenga:

« A Mile In My Shoes » de Saïd Khallaf (Maroc)

Films documentaires

1er prix:

« Kemtiyu, Séex Anta (KEMTIYU, CHEIKH ANTA) » de Ousmane-William Mbaye (Sénégal)

2e prix:

« Congo ! Le silence des crimes oubliés » de Gilbert Balufu (R.D. Congo)

3e prix:

« A footnote in ballet history ? » de Abdel Khalek Hisham (Egypte)

Films des écoles africaines de cinéma

Prix du meilleur film de fiction:

« Down side up” de Peter OWUSU – University of Legon (Ghana)

Prix du meilleur film documentaire des écoles de cinéma:

« Nubuke » de Aryee BISMARK – National Film and télévision Institute (Ghana)

Prix spécial des écoles africaines de cinéma:

« Heritage » de Fatoumata Tioye COULIBALY (Mali)

Séries télévisées

Meilleure série télé:

« Tundu Wundu » – Abdoulahad WONE (Sénégal)

Prix spécial du jury

« Aphasie » – Hyacinthe HOUNSOU (Côte d’Ivoire)

Fiction court métrage

-Poulain d’or

« Hymenee » de Violaine Maryam Blanche BELLET (Maroc)

-Poulain d’argent:

« The bicycle man » de Twiggy MATIWANA (Afrique du sud)

-Poulain de bronze:

« Khallina hakka khir » de Mehdi M. BARSAOUI (Tunisie)

Mention spéciale du jury:

« A place for myself » de Marie Clémentine DUSABEJAMBO (Rwanda)

Prix techniques et artistiques

– Prix du meilleur montage:

« L’interprète » de Olivier Meliche Koné (Côte d’Ivoire)

-Prix de la meilleure musique:

« Le puits » de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

– Prix du meilleur décor:

« The lucky specials » de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

– Prix du meilleur son:

« Félicité » de Alain Formose Gomis (Sénégal)

– Prix de la meilleure image:

« Zin’naariya ! » de Rahmatou Kéïta (Niger)

– Prix du meilleur scénario:

« La forêt du Niolo » de Adama Roamba (Burkina Faso)

– Prix de la meilleure interprétation féminine:

« A la recherche du pouvoir perdu » de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc)

– Prix de la meilleure interprétation masculine:

« Wulu » de Daouda Coulibaly (Mali)

– Prix de la meilleure affiche:

« The lucky specials » de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

-Prix Oumarou Ganda

« Le puits » de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

-Prix Paul Robeson:

« Frontières », Apolline Traoré (Burkina Faso)

Y. Alain Didier COMPAORE