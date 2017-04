Cette note est un communiqué émanant du Ministre d’Etat, Ministre de la sécurité, Simon Compaoré sur les deux personnes enlevées ce jeudi 27 avril 2017, à In- Abao, localité situé dans la un village de la commune rurale de Tin-Akoff, province de l’Oudalan, dans la région du Sahel .

Suite au précédent communiqué faisant état de prise d’otages à IN-ABAO, un village de la commune rurale de Tin-Akoff, province de l’Oudalan, dans la région du Sahel, le Gouvernement est heureux d’informer les populations que les deux compatriotes enlevés ont été retrouvés sains et saufs.

Le Gouvernement invite les populations à vaquer à leurs occupations tout en observant, la grande vigilance et en collaborant avec les forces de sécurité, seul gage pour un Burkina Faso paisible et sûr.

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité

Simon COMPAORE

Grand Officier de l’Ordre national