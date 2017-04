Dans le cadre d’une visite en Arabie Saoudite, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a animé mardi 25 avril 2017 une rencontre à la Chambre de commerce et d’industrie de Djeddah, la capitale économique du royaume.

Le Chef du gouvernement Burkinabè a exposé aux Hommes d’affaires et investisseurs saoudiens les potentialités en matière d’affaires, de commerce, et les opportunités d’investissement au Pays des Hommes intègres.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso et a permis d’échanger avec les membres de la Chambre de commerce et d’industrie autour des opportunités qu’offre le Burkina Faso dans divers domaines de la vie économique.

Paul Kaba THIEBA a déclaré devant un parterre d’Hommes d’affaires que «Le potentiel existe mais il n’est pas suffisamment exploité». Les mines, avec un code minier des plus favorables d’Afrique, l’Agriculture, l’élevage avec un cheptel très diversifié, les infrastructures sanitaires, scolaires, routières, tout cela dans un climat d’affaires favorable n’attendent que les investisseurs.

Le pays est un grand producteur de coton, dont une très petite partie est transformée sur place. Le beurre de karité, le miel, le soja, l’anacarde, et d’autres cultures méritent une grande exploration dans un esprit de création des chaînes de valeurs.

Le Chef du gouvernement a précisé que la plupart des produits sont vendus et/ou exportés à l’état brut, d’où la nécessité de promouvoir des investissements dans les systèmes de production, de conservation, de transformation et de commercialisation dans l’optique d’induire une plus-value et de la valeur ajoutée.

Il a donc invité la chambre de commerce et ses membres que sont les investisseurs et les Hommes d’affaires à investir au Burkina et établir des partenariats avec les milieux des affaires du pays dans l’esprit de soutenir le développement économique.

Agence d’information du Burkina