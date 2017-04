Meeting de l’Opposition burkinabè: «Le Burkina Faso se porte très mal et le peuple est déçu », Zéphirin Diabré

L’opposition politique burkinabè a animé son tout premier meeting depuis l’avènement au pouvoir du Mouvement du peuple pour le Progrès (MPP), ce samedi 29 avril 2017, à Ouagadougou. Pour la cause, militants et sympathisants des partis politiques affiliés au Chef de file de l’opposition ont pris d’assauts la Maison du peuple pour suivre le diagnostic de la gouvernance actuelle du nouveau pouvoir au Burkina fait par son président, Zéphirin Diabré.

« Le Burkina Faso se porte très mal et le peuple est déçu ». C’est diagnostic fait de la gouvernance du Président Roch Marc Christian Kaboré par le Chef de file de L’opposition (CFOP), Zéphirin Diabré au cours de son premier meeting dans l’après-midi de ce 29 avril 2017. Zéphirin Diabré assisté des partis politiques membres du cadre de concertation du Chef de file de l’opposition a estimé que l’appareil d’Etat est grippé depuis plus une année.

Dans son discours, il a salué la « grande mobilisation » pour ce premier meeting de l’opposition politique depuis l’installation du président Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir. Le CFOP en a profité pour fustiger le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), au pouvoir.

Pour lui, les nouveaux dirigeants du pays ont trahi les aspirations du « peuple insurgé» qui s’attendait à un grand changement dans la gestion des affaires. Mais rien n’y fit, de l’avis Zéphirin Diabré, car « depuis l’accession du Mouvement du Peuple pour Progrès (MPP) au pouvoir, les jeunes sont toujours au chômage, l’argent ne circule plus, les deals dans les marchés publics sont légions et la corruption est repartie de plus belle ».

Projet de motion de censure contre le gouvernement de Paul Kaba Thiéba

Devant le parterre de militants et de sympathisants sortis pour écouter le « premier meeting historique », Zéphirin Diabré a fait remarquer que le gouvernement a échoué, car il n’a tenu aucune de ses promesses. Et à ce titre, il a pris l’engagement de soumettre à l’Assemblée nationale des chefs des partis politiques un projet de motion de censure contre le gouvernement de Paul Kaba Thiéba. Une décision qui sera transmise à l’Assemblée nationale dès qu’elle sera prise, a indiqué le CFOP.

Aussi, le CFOP a-t-il souligné le trop-plein de la population qui croupissent sous le poids des terroristes et ne sachant à quel se vouer. C’est la raison pour laquelle l’opposition interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. M. Diabré dit resté dans sa ligne de dénonciation et de mise en garde face aux fortes attentes de la population.

En vue de suivre au quotidien les actions politiques des dirigeants, les partis politiques ont égrené les chapelets d’une plateforme politique s’articulant entre autres autour de «la gouvernance politique et juridique», «la gouvernance administrative et locale», «la gouvernance économique et du développement» . Un document regroupant de deux cent (200) indicateurs qui va désormais permettre à l’opposition de suivre le travail du gouvernement de sorte que le bien-être des populations soit amélioré au quotidien.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah