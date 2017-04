Au soir de ce dimanche 23 avril 2017, le centriste Emmanuel Macron et la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle française. Macron arrive en tête avec plus de 23,7% des voix devant sa concurrente, 48 ans, créditée de 21,9% des voix, selon des résultats quasi-définitifs du ministère de l’Intérieur

Emmanuel Macron a gagné son pari en se présentant pour la première fois à une élection a 39 ans.

Inconnu des Français il y a encore trois ans, il a mené campagne sur une ligne pro-européenne et un programme libéral, tant en économie que sur les questions de société.

Marine Le Pen, à 48 ans, se définit comme une « patriote » veut en finir avec l’euro et la libre circulation dans l’espace européen de Schengen. Elle est visée par une enquête pour des soupçons d’emplois fictifs de collaborateurs de son parti au Parlement européen.

Le second tour de la présidentielle est prévu le 7 mai avec une prise de fonctions pour cinq ans du nouveau président courant mai. Des législatives sont ensuite programmées en juin.

RTB/ Multimédia

Source: AFP, Jeune Afrique