C’est désormais terminé ou presque pour le dossier Aubameyang. L’international gabonais du Borussia Dortmund a dit adieu à ses coéquipiers. Il quitte ainsi l’Allemagne pour la France où il jouera avec le Paris Saint Germain (PSG) ont annoncé plusieurs médias sportifs européens.

Les médias allemands et français viennent de confirmer la transaction qui coûtera au Paris Saint-Germain, 70 millions d’euros.

Le club allemand a fait une belle opération puisque le joueur avait été recruté à Saint-Etienne en , le club de la Ruhr réalise donc une sacrée plus-value. Du côté du joueur, on se félicite aussi puisque celui-ci touchait un salaire d’environ 3,5 millions d’Euros par an, en Bundesliga. Salaire qui devrait selon les médias allemands presque tripler dans la capitale française.

Le Gabonais quitte Dortmund avec deux Superbes coupes d’Allemagne, et surtout une Coupe d’Allemagne remportée tout récemment face à l’Eintracht Francfort. En 210 matches avec les jaunes et noirs, Aubameyang aura inscrit 130 buts et 29 passes décisives, et surtout, il aura fini meilleur buteur de Bundesliga, pour sa dernière saison avec le club. Un sacré bilan.

En espérant pour les qataris que le bilan du Gabonais soit aussi bon avec le PSG…

Source: planete mercato