Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Madame Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI et Monsieur Hani Salem SONBOL, Directeur Général de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), filiale du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), ont procédé le dimanche 14 Mai 217 à Djeddah au Royaume d’Arabie Saoudite à la signature d’un accord-cadre de coopération pour la période 2017-2019 .

A travers cet accord-cadre, l’ITFC s’engage à mettre à la disposition du Burkina Faso, sur une période de trois (3) ans, une enveloppe financière de 450 millions USD, soit 150 millions USD par an. Ce financement matérialise l’engagement pris à Paris lors de la Conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du Plan National de Développement Economique et Social, par le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), de soutenir la mise en œuvre dudit plan à hauteur de 1,915 milliard USD.

Cet Accord-cadre permettra de renforcer ainsi la voie à un partenariat stratégique entre le Burkina Faso et l’ITFC pour le financement du commerce.

Les domaines couverts par cet accord-cadre sont entre autre les produits agricoles de base, notamment le coton, l’importation de produits énergétiques de base tels que le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, l’importation d’intrants agricoles et de denrées alimentaires et l’octroi de financement aux banques locales avec pour objectif de soutenir des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

DCPM/ Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.