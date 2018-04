Le ministre de la sécurité Clément Sawadogo a procédé ce 5 avril au lancement de son portail internet. Il s’agit pour le ministère de mieux informer la population et rendre accessible toutes les informations utiles aux Burkinabè. Pour y accéder il suffit de taper www.securite.gov.bf.

www.securite.go.bf, c’est le nouveau portail internet du ministère de la Sécurité. Un site web sécurisé qui vise à rendre disponible toutes les informations nécessaires au public. Pour le ministre Clément P Sawadogo, « la communication juste et crédible est un passage obligé pour valoriser les actions du ministère. » Pour lui, le défi majeur après la création d’un site web demeure sa mise à jour, son accessibilité pour renseigner les burkinabè. « C’est un devoir pour nous de renseigner la population là où ils sont sans qu’elle ne se déplace forcement dans nos services. »

C’est le commissaire de police Bantida Samire Yonli, directeur de la lutte contre la cybercriminalité et son équipe qui ont mis en place le site. Pour ce dernier, on trouve sur le www.securite.gov.bf, des informations utiles comme les différents documents, les textes et lois qui régissent le ministère de la Sécurité. Les informations sur les actions du ministère, les informations sécuritaires, les compositions des dossiers pour les passeports, les CNIB et autres sont à retrouver sur le site.

Pour le commisaire Yonli, ce site est l’un des premiers site administratif le plus en sécurité du Burkina.

Y. Alain Didier Compaoré