Les sept des huit seizième de finales de la coupe du Faso ont livré leur verdict ce 4 avril sur les différents stades du pays. La surprise est venue du côté de koudodugou où la tenante du titre l’EFO a été éliminée par Bobo sport par 4 tirs au but contre 3 au terme d’un match nul vierge. Le match FANS club-ASFB est interrompu à la 75e et doit se terminer ce 5 avril pour défaut d’éclairage.

Voici les différents résultats des 16è de finale de la Coupe du Faso.

BOBO SPORT 0-0 EFO (TAB : 4-3)

FANS CLUB 0-0 ASFB (match interrompu à la 75èmn pour défaut d’éclairage le temps restante sera jouée demain matin à 7h )

SANTA CLUB NIANGOLOGO 0-2 AS POLICE

ASECK 3-0 BAFUDJI FC (Forfait Bafudji)

USFA 2-0 FABAO ESPOIR

RCB 2-1 RAHIMO FC

LEOPARDS ST CAM 1-0 AS ECO

CFFEB 1-2 ASFAY

SANTOS FC 0-0 AFACB (TAB : 5-4)

USCO 1-2 USO

DORI FC (forfait) 0-3 AS TEMA BOKIN

AS DOUANES 1-2 EAZ

IFFA MATROUKOU 1-0 KOZAF

AS MAAYA 0-1 AS SONABEL

RCK 2-0 AJEB

SALITAS FC 1-0 MAJESTIC SC

Y. ADC