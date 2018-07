L’aéroport international de Ouagadougou connaîtra bientôt la réalisation de 4 nouvelles aires de stationnement et la réhabilitation partielle des aires de mouvement d’un coût de plus d’un milliard trois cent millions (1 303 400 000) de FCFA. Les travaux ont été lancés par le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine ce lundi 16 juillet.

En plus d’être insuffisantes, les aires de stationnement de l’aéroport international de Ouagadougou ne répondent plus aux normes requises. C’est pourquoi l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) avec l’accompagnement de l’Etat veut répondre à ces exigences. D’où le lancement des travaux de réhabilitations par le ministre des Transports et de la mobilité urbaine Vincent Dabilgou.

D’un coût global d’un milliard trois cent trois millions (1 303 400 000) de FCFA , cette opération vise à certifier l’aéroport de Ouagadougou. Une réhabilitation qui comporte le traitement de quatre parkings et la construction de 4 autres qui consiste au rabotage, à un nouveau revêtement et à faire des marquages pour le plan de la circulation.

Pour le délégué du directeur général de l’ASECNA Moumini BARRO, ces travaux dureront deux mois et permettront de maintenir l’opérationnalité de l’aéroport. « Cette réparation entre dans le plan d’urgence pour remettre l’aéroport aux normes internationales pour la satisfaction de toutes les agences qui desservent Ouagadougou » explique-t-il.

Pour le ministre Dabilgou, cette réhabilitation symbolise la performance de l’aéroport internationale de Ouagadougou dont un plan d’action est mis en œuvre pour certifier l’aéroport. Pour lui, ces travaux ne remettent pas en cause la construction de l’aéroport de Donsin.

Saratou Cissé & Alain Didier Compaoré