Les Étalons du Burkina sont de retour au pays après leur qualification en terre gabonaise à la CAN U20 Niger 2019. Ils ont été accueillis par les plus hautes autorités du sport burkinabè et de nombreux supporters à l’aéroport de Ouagadougou ce 23 juillet 2018.

Après leur brillante qualification à la CAN U20 devant les Panthères du Gabon, les Etalons ont été accueillis par le ministre des Sports et de Loisirs à l’aéroport de Ouagadougou dans l’après-midi du 23 juillet 2018. Daouda Azoupiou a salué la performance des poulains de Dargani.

Pour l’entraîneur national des U20 Séraphin DARGANI, il s’agira maintenant de mieux se préparer pour non seulement être dans le carré d’as, ce qui garantit une qualification au mondial des U20, mais également ramener le trophée de cette CAN U20 Niger 2019 au Faso.

Le Ministre Azoupiou en compagnie de ses collaborateurs, du président de la FBF et de l’UNSE ont félicité les joueurs et l’encadrement technique. Le ministre a, dans ses propos lancé un appel aux sponsors et à tous ceux qui peuvent, accompagner cette équipe jusqu’à la victoire finale.

Y. Alain Didier Compaoré