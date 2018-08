La 25e super coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) a été remportée ce dimanche 5 août 2018 au stade municipal de Ouagadougou par Salitas FC devant l’ASFB par 4 tirs au but contre 1 (4 t-a-b à 1). Elle s’adjuge le trophée et la somme de 2 millions 200 mille FCFA.

La revanche n’a pas eu lieu entre Salitas FC et l’ASFB à la 25e super coupe AJSB. Battue à la coupe du Faso par le jadis promu Salitas FC sur ses propres installations à Bobo, l’ASFB avait à coeur de renverser la vapeur à Ouaga à l’occasion de la super coupe AJSB. Une coupe qui oppose chaque année le champion national à la détentrice de la coupe du Faso.

Après un match nul vierge à l’issue des 90 mn, c’est aux tirs au but (4-1) que Salitas remporte le trophée, un jeu de maillot et la somme de 2 millions de FCFA plus 200 mille FCFA de la commune de Nagréngo et d’autres gadgets des partenaires.

L’ASFB repart tout de même à Bobo avec la somme d’un million de FCFA.

La physionomie de la rencontre avait d’ailleurs laissé entrevoir un bon dispositif côté Salitas. Salimata et Tasséré Football Club monopolise la balle et se montre plus technique et plus physiquement au point. La première chaude alerte intervient à la 24e mn. Aboubacar Sawadogo déborde sur le côté gauche, son centre trouve Illias Sawadogo qui réalise un geste technique qui rebondit sur la barre transversale.

La domination de Salitas a continué jusqu’à la fin de la première période avec des excursions par intermittence de l’ASFB dans le camp de Salitas sans aucun but durant les 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires, l’ ASFB revient avec un nouveau visage. Le match s’équilibre, les plus belles occasions sont à l’actif des Fonctionnaires de Bobo. Ils obtiennent un penalty à la 77e . Cheich Djibril Ouattara, le double meilleur joueur AJSB et meilleur buteur de la saison se charge de son exécution mais il voit son tir stopper par Daouda Diakié. Passé cet orage, le score n’évoluera pas jusqu’à la fin de la rencontre.

Ali Vital Ouédraogo meilleur joueur AJSB du mois de mai a reçu son trophée au cours de la mi-temps des mains du président de la FBF Sita Sangaré et du président d’honneur de l’AJSB Alexis Konkobo.

Y. Alain Didier Compaoré