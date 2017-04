La 19e journée du championnat national de football de première division s’est jouée le weekend dernier dans les différents stades. A l’exception du match AS SONABEL contre AS Police qui n’est pas allé à son terme pour cause de délestage, tout s’est bien passé dans les autres stades. Le RCK poursuit sa chevauchée avec une victoire 3-1 devant l’USO. Il tient donc la tête du championnat avec 2 matches en retard.

Voici les différents résultats après la 19e journée

RCK 3- 1 USO

ASFA 1-1 RCB

MAJESTIC 1- 0 SANTOS FC

RAHIMO 1- 0 BPS

USCO 1- 2 USFA

EFO 1- 0 KOZAF

AJEB 1-1 ASFB

AS SONABEL # AS POLICE (à rejouer pour cause de coupure de courant)

Classement à l’issue de la 19e journée



1er RCK 41pts+20 ( 2 matches en retard)



2e USFA 36pts+15 (1 match en retard ) 3e EFO 30pts+5 4e ASFB 28pts+3 5e AS POLICE 27pts+5 (1 match en retard ) 6e RCB 27pts+4 ( 2 matches en retard ) 7e AJEB 27pts+3 8e MAJESTIC SC 27pts-2 9e USO 26pts+6 ( 1 match en retard) 10e RAHIMO FC 26pts+2 11e AS SONABEL 20pts-1 12e ASFA Y 20pts-10 ( 1 match en retard ) 13e SANTOS FC 18pts-8 14e KOZAF 15pts-8 15e USCO 12pts-15 16e BPS 8pts-20 Y. ADC